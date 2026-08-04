Кражи топлива во Франции и Британии достигли масштабов эпидемии

Одним из самых массовых и повсеместных преступлений во Франции стали кражи топлива из автомобилей: в стране даже создано специальное подразделение полиции для борьбы с такого рода правонарушениями.

Большинство заправок сообщает клиентам об опасности лишиться горючего специальными плакатами. Выше всего шансы стать жертвой бензиновых воров на стоянках, краткосрочных парковках и на тех же АЗС, где машины на некоторое время остаются без присмотра.

По самым осторожным подсчетам, ежедневный урон от такого рода преступлений достигает в масштабах страны полумиллиона евро.

В Соединенном Королевстве власти и граждане столкнулись с аналогичными проблемами: здесь урон, наносимый бензиновыми ворами, не меньше 200 тыс. фунтов стерлингов в сутки. Причиной такой ситуации, что здесь, что на континенте, является неуклонный рост цен на автомобильное топливо из-за нынешней войны в Персидском заливе.