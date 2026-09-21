Кредитные рейтинги понижены для Польши и Франции

Сразу двум странам ЕС были понижены кредитные рейтинги. Агентство "Moody's" присвоило Польше рейтинг "A3", что на одну ступень ниже предыдущего.

Новый кредитный рейтинг стал своеобразным предупреждением правительству Туска: от него ждут менее рискованной кредитной политики и более взвешенной экономической стратегии. Польша является активным получателем денег Евросоюза, но, наращивая госдолг, не сокращает социальные выплаты. В результате бюджетный дефицит страны вырос до 7,5 % ВВП.

Впрочем, есть претензии и к Франции. Ей агентство "Scope" присвоило рейтинг "A+": понижение вызвано тем, что Париж все с большим трудом обслуживает свои долговые обязательства. Решения агентств делают обслуживание кредитов более дорогим. Франция и Польша входят в число крупнейших экономик ЕС, а значит, их проблемы отразятся на Евросоюзе в целом. С точки зрения инвесторов, Старый Свет начинает выглядеть все более опасным местом, которого, по возможности, следует избегать.