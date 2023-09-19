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Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Нагорном Карабахе
Кремль выразил беспокойство из-за резкой эскалации напряженности в Нагорном Карабахе и начала боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"По Карабаху - мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий", - сказал Песков журналистам.
МинобороныАзербайджанаво вторник сообщило, чтоБакуначал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объектыАрмении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. ВЕреваненазвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр АрменииНикол Пашинянпровел заседание Совета безопасности республики.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Фото: РИА Новости
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