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Крестьяне на тракторах штурмуют Варшаву

В Польше резкий рост цен на топливо и удобрения снизил экономическую эффективностьсельхозпроизводства почти до нуля. Польские фермеры блокируют Варшаву сотнями тракторов. Сюда съехались крестьяне со всех уголков страны, чтобы выразить свое недовольство низкими закупочными ценами и нежеланием правительства защитить национального производителя от иностранных конкурентов.

Улицы города блокированы полицией, чтобы не допустить колонну тракторов в центр, где они могут блокировать правительственные здания. Пока конфликтов удается избежать, но напряженность растет с каждой минутой.


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