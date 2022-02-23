Крестьяне на тракторах штурмуют Варшаву

В Польше резкий рост цен на топливо и удобрения снизил экономическую эффективностьсельхозпроизводства почти до нуля. Польские фермеры блокируют Варшаву сотнями тракторов. Сюда съехались крестьяне со всех уголков страны, чтобы выразить свое недовольство низкими закупочными ценами и нежеланием правительства защитить национального производителя от иностранных конкурентов.