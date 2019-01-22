Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду приговорен к 23 месяцам условного заключения и штрафу в размере, превышающем 19 миллионов евро. Дело рассматривал Провинциальный суд Мадрида. Роналду прибыл на заседание с невестой Джорджиной Родригес. Португальскому форварду инкриминировалось уклонение от подоходного налога, когда он защищал цвета мадридского "Реала". Сумма задолженности перед испанской казной составила почти 6 миллионов евро.