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Криштиану Роналду второй раз за месяц обвинили в изнасиловании
Заявление для прессы сделал адвокат предыдущей пострадавшей Кэтрин Майорги. По его словам, несколько дней назад ему позвонила женщина, которая рассказала об аналогичных насильственных действиях со стороны футболиста. Напомним, ранее американка Майорга заявила об изнасиловании со стороны португальца в 2009 году. За молчание она получила около 400 тысяч долларов. Роналду обвинения отрицает.
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