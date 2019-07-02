ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Кристиан Диор" представил новую коллекцию осень-зима

В Париже продолжается Неделя высокой моды. Новую коллекцию от кутюр осень-зима представил легендарный дом моды "Кристиан Диор". Автор коллекции - дизайнер Мария Грация Кьюри - вдохновилась архитектурой. На подиум в итоге вышли черные кариатиды. Несколько нарядов с драпировками напоминали о Древней Греции. Завершила показ модель, которая несла на себе уменьшенную версию бутика модного дома "Диор".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все