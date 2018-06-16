Американская певица Кристина Агилера выступила в нью-йоркском метро под видом уличного музыканта. Популярная исполнительница надела парик и спрятала свое лицо за широкие поля шляпы. Под аккомпанемент телеведущего Джимми Фэллона она исполнила песню Ареты Франклин Freedom. Вокруг собралось много зрителей. Именно тогда знаменитости решили открыться публике. Толпа, конечно же, пришла в восторг.