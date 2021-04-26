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Критическая ситуация с COVID-19 в Индии

Критической остается ситуация с коронавирусом в Индии. Четвертый день страна бьет собственные рекорды: за сутки там выявляется почти по 350 тысяч новых случаев заражений. По сообщениям премьер-министра, республику потряс настоящий коронавирусный шторм.

Тела погибших приходится сжигать прямо на улицах - крематории не справляются с объемами.

В поддержку страны, противостоящей новому пику заболеваемости, самый высокий небоскреб в мире - Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили цветами флага Индии. Тем временем границы с этой страной закрыли Бангладеш и Нидерланды.

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