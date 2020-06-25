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Критической остается ситуация в Западной Украине из-за масштабного паводка
Из-за масштабного паводка под водой оказались почти 300 населенных пунктов, а это примерно 10 тысяч домов. Сильные дожди привели к разливу крупных рек - разрушены мосты и дороги. Власти едва успевают эвакуировать население. К борьбе со стихией привлечены свыше полутора тысяч полицейских, спасателей и нацгвардейцев. Наводнения уже признаны крупнейшими в стране за последние 10 лет.
Волна жары в Европе
Противоположная ситуация в Европе. Там зафиксировали первую настоящую волну жары. В Великобритании вторые сутки столбик термометра держится у отметки плюс 40. Тысячи людей бросились на пляжи, поближе к воде.
Неимоверно жарко и на севере континента - в Финляндии. Метеорологи предсказывают: этот месяц станет одним из самых жарких в истории страны. Средняя температура на западе и юге Финляндии на 6 градусов выше обычного.
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