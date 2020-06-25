Критической остается ситуация в Западной Украине из-за масштабного паводка

Из-за масштабного паводка под водой оказались почти 300 населенных пунктов, а это примерно 10 тысяч домов. Сильные дожди привели к разливу крупных рек - разрушены мосты и дороги. Власти едва успевают эвакуировать население. К борьбе со стихией привлечены свыше полутора тысяч полицейских, спасателей и нацгвардейцев. Наводнения уже признаны крупнейшими в стране за последние 10 лет.



