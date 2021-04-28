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Критической сохраняется ситуация с коронавирусной инфекцией в Индии
Мощное землетрясение на северо-востоке Индии. Подземный толчок, магнитудой 6,1 зафиксирован в штате Ассам. Повреждены десятки зданий, информации о пострадавших пока не поступало.
В частной больнице города Мумбра вспыхнул пожар. Погибли по меньшей мере 4 пациента, пострадали еще 6. Причина ЧП пока неизвестна.
Критической сохраняется ситуация с коронавирусной инфекцией. Индия установила новые суточные антирекорды 362 757 выявленных случаев и 3 285 умерших. Тела погибших кремируют прямо на улицах.
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