Критической сохраняется ситуация с коронавирусной инфекцией в Индии

Мощное землетрясение на северо-востоке Индии. Подземный толчок, магнитудой 6,1 зафиксирован в штате Ассам. Повреждены десятки зданий, информации о пострадавших пока не поступало.

В частной больнице города Мумбра вспыхнул пожар. Погибли по меньшей мере 4 пациента, пострадали еще 6. Причина ЧП пока неизвестна.



Критической сохраняется ситуация с коронавирусной инфекцией. Индия установила новые суточные антирекорды 362 757 выявленных случаев и 3 285 умерших. Тела погибших кремируют прямо на улицах.

