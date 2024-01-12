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Критиковавший Зеленского американский блогер умер в украинской тюрьме - Такер Карлсон
Критиковавший президента Владимира Зеленского американский блогер Гонсало Лира умер на Украине, написал в социальной сетиXжурналист Такер Карлсон. Об этом пишет РИА Новости.
"Гонсало Лира - старший заявляет, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали", - написал он.
По словам журналиста, он говорил с отцом блогера несколько недель назад. Во время разговора тот заявил, что его сына, возможно, убьют.
Ранее Карлсон уже сообщал о систематических пытках Лиры в колонии.
По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес - уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.Официальный представитель МИДМария Захаровапризывала мировое журналистское сообщество добиваться немедленного освобождения Лиры, который, по ее словам, активно комментировал события на Украине из их эпицентра, "без купюр" рассказывая об истоках кризиса в стране.
Фото: youtube.com
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