Критиковавший Зеленского американский блогер умер в украинской тюрьме - Такер Карлсон

Критиковавший президента Владимира Зеленского американский блогер Гонсало Лира умер на Украине, написал в социальной сетиXжурналист Такер Карлсон. Об этом пишет РИА Новости.



"Гонсало Лира - старший заявляет, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали", - написал он.