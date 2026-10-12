Кривошеев: Политизация молодежи ведет к росту насилия в Польше

Серьезная ситуация в Польше с точки зрения безопасности. На это есть несколько причин. Одна из них - политизация молодежи. Мнение эксперта.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

Андрей Кривошеев

"Уровень безопасности на улицах польских городов падает. Это уже касается, к сожалению, не только столицы, но и даже средних и небольших региональных центров. Здесь, как всегда, множество причин. Первая: вина самих политиков и политических движений в Польше. Они сознательно провоцируют политизацию польской молодежи. Одни тянут направо, в такие махеровые, практически фашиствующие молодежные группировки и центры, и силы. Другие - ультралевые движения - те, которые выступают за левацкую повестку и за такой государственный тотальный контроль над всем и за беспрепятственный допуск в Польшу все новых и новых волн мигрантов и так далее. На столкновении этих политических течений, а как следствие и политизированных молодежных группировок, возникает зашкаливающий уровень насилия".