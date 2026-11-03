Кризис добрался до Schaeffler: под сокращение попали 3,5 тыс. европейцев

Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler планирует сократить около 3,5 тыс. сотрудников в Европе. Так компания пытается удержаться на плаву на фоне спада на автомобильном рынке. Увольнения затронут в том числе более 2,5 тыс. человек в Германии. Сокращение штата призвано уменьшить избыточные мощности, снизить расходы на персонал и упростить организационную структуру компании.

В Schaeffler полагают, что такая мера позволит компании экономить около 300 млн евро в год к 2030 году.