Полузапрещенная оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победила на выборах в парламент восточного региона Саксония-Анхальт. Победа была ожидаемой, но электоральная статистика все равно впечатляет: 43,8 % голосов - это лучший результат любой партии в этой земле с 1990 года. Явка - под 78 % - рекорд за всю историю наблюдений. У Христианско-демократического союза Германии (ХДС) - 17,2 % - худший результат за 36 лет.

Правящая партия проиграла вчистую. Эти выборы практически плевок в лицо системе, Берлин стоит на ушах.

Рейхстаг горит? Нет, просто немцы устали

Выборы в Саксонии-Анхальт - это практически диагноз. "Альтернатива для Германии" сказала людям то, что они хотели услышать: "Хватит кормить Украину, хватит терпеть мигрантов, хватит самоубийственных санкций". И немцы проголосовали за нее. Система в шоке, Мерц - в нокауте.

Пока власти Германии разбираются, кто из них больше "за демократию", стоит рассмотреть причины случившегося политического "мордобоя".

Сентябрь 2026 года стал для Германии месяцем системных потрясений. Сразу несколько событий обнажили глубину политического, экономического и технологического кризиса. Volkswagen - гордость Германии - готовится сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру к 2030 году - это крупнейшая реструктуризация в 89-летней истории концерна.

Но это лишь верхушка: немецкая промышленность в 2025 году сократила 120 тыс. рабочих мест, из них 50 тыс. - в автопроме. Химия, машиностроение, энергетика - все в кризисе. Модель Германии (дешевый российский газ = высококачественные автомобили и химия) развалилась. Санкции против России оказались санкциями против самих себя.

Александр Кунде, политолог (Германия):

"Нынешняя политическая элита в некой панике, потому что они видят, что нынешняя политическая система, которая была выстроена, и те нарративы, тот мейнстрим, который был этаблирован, рушатся очень сильно. Вы знаете о рейтинге Мерца, который колеблется где-то в 13 %. Когда рушится большая система, конечно, это вызывает определенную реакцию у тех, кто за этим стоит. Каждый день примерно 30 бизнесов в Саксонии-Анхальте закрываются, и каждые 12 часов есть атака с ножом тоже в Саксонии-Анхальте. Мерц "прославился", заявив в летнем интервью, что миграционная тема сейчас уже стала не основной. Она где-то вот на окраине стоит, что абсолютно не соответствует правде. Это подчеркивает, насколько он не близок к реальности".

Триумф боли: немцы и обстоятельства дали пощечину власти

Лиха беда начало: хакерская группировка Rhysida выложила в открытый доступ 1,44 млн файлов из администрации Берлина, объем - 5,8 ТБ, что примерно соответствует 2 900 часам HD-видео.

Хакеры украли данные между 7 и 12 августа, потребовали выкуп в 30 биткоинов (около 2 млн евро) - Берлин не заплатил. По итогу в сети появились планы критической инфраструктуры: тепловые электростанции, резервуары для топлива, аварийные генераторы, трансформаторные подстанции, тюрьмы, водокачки, оборонные предприятия. А также данные Бундесвера - паспорта, банковские данные, пароли, 12 тыс. персональных записей, 1,8 тыс. почтовых ящиков чиновников, переписка с международными концернами.

Этот невероятный взлом был в начале августа, а обнаружили его только спустя неделю. Спецслужбы Германии бегают кругами, а обычный немец смотрит на это и думает: "Они не могут защитить даже свои серверы, а нас убеждают, что защитят от некоего врага с Востока. Цирк".

Выборы в Саксонии-Анхальт - это не победа правых, а поражение системы. Немцы устали от лжи, цен, мигрантов, санкций, которые уничтожают их заводы. Они устали от политиков, которые говорят о "демократии", но при этом проигрывают хакерам, разрушают экономику и затыкают рты несогласным. 43,8 % за АдГ - это крик отчаяния.

Если Мерц и компания не услышат этот крик, следующие выборы принесут 50 %, а то и 55 %. И тогда уже никто не скажет: "Это просто восточный регион". Это будет вся Германия.