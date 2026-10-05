Кризис в Ормузском проливе может привести к росту цен на зерно до 80 %

Кризис в Ормузском проливе грозит обернуться глобальным продовольственным коллапсом, в результате которого цены на зерно могут вырасти на 80 %. Об этом заявил генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон.

Основная проблема заключается в разрыве привычных цепочек поставок минеральных удобрений. Наиболее уязвимы в сложившихся условиях страны вроде Филиппин, которые импортируют до 90 % необходимых им удобрений.

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