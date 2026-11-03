

"Все участники политического спора в Польше зависят от определенных внешних лобби". Об этом в программе "Это другое" заявил председатель польской политической партии "Фронт" Кшиштоф Толвински.

Ночь с 30 на 31 октября в Польше многие журналисты уже окрестили попыткой государственного переворота, проводя параллели с 1991 годом и отсутствием Горбачева в СССР. Однако, как отмечают аналитики, ситуация у наших соседей гораздо сложнее и основана прежде всего на юридических противоречиях. В центре кризиса системы - личный конфликт между премьером Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким.

Контроль над Конституционным трибуналом в этой схватке является ключевым инструментом для правительства: это нужно для разблокировки законодательной повестки президентом и сохранения так называемых конституционных сдержек, позволяющих фильтровать предложенных правительством судей. Очевидно серьезное недоверие между кабинетом министров и президентом, что заставляет волноваться и белорусов: нам всем лучше, когда в соседних странах все решается спокойным и мирным путем.

Партия Качиньского "Право и справедливость" и евродепутаты квалифицировали действия кабинета как государственный переворот, обвинив власти в применении силы против мирных граждан и незаконном проникновении в конституционные органы. Президент Навроцкий заявил о силовом захвате трибунала и потребовал вывода полиции. Правительство, в свою очередь, настаивает на восстановлении верховенства закона и необходимости создания безопасных условий для работы судей.

Кшиштоф Толвински задается вопросом, почему правительство не хочет договориться с другой стороной парламентским, цивилизованным и дипломатическим путем. По его словам, причина проста: все участники политического спора в Польше зависят от определенных внешних лобби - американского, израильского, британского, немецкого, брюссельского и других. "Они сделаны, слеплены, организованы внешними силами, различного рода группировками", - подчеркнул Кшиштоф Толвински.

"Если они таким образом реализуют интересы собственных политических кураторов, то вот и объяснение, почему поляки не могут договориться между собой в парламенте: не могут, потому что политические партии, представляющие поляков в парламенте, не являются суверенными партиями. Мы отдали общественную демократическую жизнь в управление различным общественным организациям, различным фондам, различным посольствам", - констатировал лидер партии "Фронт". В данном случае, по его мнению, посол Соединенных Штатов является "губернатором" Республики Польша и управляет страной.

Кшиштоф Толвински поставил под сомнение роль президента Республики Польша как суверенного субъекта в этом споре. По его словам, президент является стражем Конституции, а Конституционный трибунал должен контролировать всякого рода законодательство, исходящее из парламента, следя за его соответствием Основному закону. "Что же делает президент Республики Польша? Президент подливает бензина в этот спор. Не исполняет, нарушает закон, не выполняет свои конституционные задачи", - заявил Кшиштоф Толвински.

Он пояснил: если Сейм избрал определенного судью, который может склонить чашу весов в Конституционном трибунале в соответствии с законом, то президент, пользуясь своими полномочиями, обязанность которого состоит лишь в принятии присяги в его присутствии, к сожалению, не выполняет свои конституционные задачи. "Именно в этом случае он первым, как глава польского государства, нарушает закон и дает согласие на эту политическую анархию", - подчеркнул председатель партии "Фронт".

По мнению Кшиштофа Толвински, возникает закономерный вопрос: а почему поляки, как народ, должны защищать Конституционный трибунал? "А когда Конституционный трибунал Республики Польша вставал на сторону Конституции и положенных нам прав поляков - в том числе бесплатного лечения, системы образования, торговли, разваленной промышленности? - задается вопросом политик. - В том числе сейчас идет милитаризация государства, которая происходит за счет народа и ведет к катастрофе государства".

Политик также обратил внимание на важный контекст: все происходит в определенной среде, когда на пороге - военный конфликт за границей Республики Польша, в Украине.

Урок для белорусов

В своем обращении к соседям из Беларуси Кшиштоф Толвински сделал особый акцент. "Посмотрите, если бы в 2020 году такого рода события, которые должны были дестабилизировать белорусское государство, если бы эти внешние силы захватили ваше белорусское государство, то сегодня у вас была бы война, у вас была бы анархия, у вас был бы хаос, - сказал он. - Деградация государства была бы и у вас". По его словам, глядя на соседей, и поляки, и белорусы смотрят на Украину, и из этого нужно извлечь урок. "А вы, белорусы, глядя на то, как не следует строить демократию, этот тип польской демократии показывает, что незрелость политических элит не дает легитимности тому, чтобы могло существовать польское государство, - отметил Кшиштоф Толвински. - Но незрелость политических элит берется не только из внешних факторов, если они им подвержены, но и из ответственности общества. Поэтому, белорусы, уважайте свое государство!"

Противостояние Туска и Навроцкого, скорее всего, продолжится, но стороны, вероятно, будут вынуждены искать компромисс, чтобы избежать дальнейшей делегитимизации ключевых институтов власти. Для Брюсселя происходящая местная разборка - это сигнал о том, что внутренние противоречия в Восточной Европе могут стать серьезным вызовом для единства ЕС. Поэтому, если Евросоюз планирует существовать, если Польша планирует существовать внутри ЕС, а не отделиться, как это сделала Великобритания, определенно придется мириться. Но как это сделать, если интересы Брюсселя лоббирует премьер-министр, а интересы Вашингтона - президент?