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Кризис в предвыборном штабе Харрис - Трамп вырывается вперед
За несколько недель до выборов Дональд Трамп уверенно набирает очки в предвыборной гонке. Окончательно переломить ситуацию в его пользу может выход из борьбы Тима Уолца, который баллотируется на пост вице-президента в тандеме с Камалой Харрис. В отношении Уолца звучат все более громкие обвинения в педофилии. Появились слухи, что возможность его ухода активно обсуждается соратниками. Какое бы решение не было принято, на репутации Харрис подозрения в адрес Уолца наверняка скажутся. Тем более что мирные инициативы Трампа поддерживает большинство американцев - более 50 %. При этом украинскую политику кандидата от демократов одобряют только 33 %. Между тем Дональд Трамп подозревает администрацию Белого дома в том, что она намерена развязать третью мировую. Он считает, это может стать для Харрис единственным способом спастись от разгромного поражения на выборах.
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