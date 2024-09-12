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Кризис в предвыборном штабе Харрис - Трамп вырывается вперед

За несколько недель до выборов  Дональд Трамп  уверенно набирает очки в предвыборной гонке. Окончательно переломить ситуацию в его пользу  может выход из борьбы Тима Уолца, который баллотируется на пост вице-президента в тандеме с Камалой Харрис. В отношении Уолца  звучат все более громкие обвинения  в педофилии. Появились слухи, что возможность его ухода активно обсуждается соратниками. Какое бы решение не было принято, на репутации Харрис подозрения в адрес Уолца наверняка скажутся. Тем более что мирные инициативы Трампа поддерживает большинство американцев - более 50 %. При этом украинскую политику кандидата от демократов одобряют только 33 %. Между тем Дональд Трамп  подозревает администрацию Белого дома в том, что она намерена развязать третью мировую. Он считает, это может стать для Харрис  единственным способом спастись от разгромного поражения на выборах.

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