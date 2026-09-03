Кризис в Сеуте стремительно превращается в гуманитарную катастрофу

На улицы испанской столицы вышли десятки тысяч манифестантов. Они протестуют против бессилия властей урегулировать кризис в Сеуте, который стремительно превращается в гуманитарную катастрофу.

По самым осторожным подсчетам, в испанском эксклаве все еще остаются не менее 10 тыс. нелегалов. Условия их существования чудовищны: многие живут в антисанитарных условиях и голодают из-за отсутствия продовольствия.

При этом официальный Мадрид не способен решить данную проблему, у властей страны не получается ни договориться с властями Марокко о возвращении нелегалов, ни ускорить рассмотрение дел тех мигрантов, которые обосновались в Сеуте.

Проблема не только в одних нелегалах: жизнь самих сеутцев превратилась в ад. Мигранты превратили город в помойку и совершают десятки преступлений ежедневно.

Марафон протестов подхватили многие испанские города.