Издание Die Welt объявило "чрезвычайное положение в образовании Германии". Согласно статистике, более трети немецких детей сегодня попросту не способны осилить минимальные стандарты по чтению, письму и счету.

Ситуацию усугубляет миграционный кризис. Из-за бесконтрольного наплыва переселенцев в ряде классов от 80 до 90 % школьников практически не говорят по-немецки. Масла в огонь подливают нейросети, отучающие детей думать, а также всплеск депрессий и суицидов среди учащихся.

Вот только вместо спасительной корректировки программ и интеграционных курсов власти предпочитают пугать собственных детей и предлагают только отработку сценария нападения России на НАТО.