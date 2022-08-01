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Кризис на Балканах: противостояние Сербии и Косово отложено до 1 сентября
Новость, которая последние сутки держит в напряжении весь мир. Противостояние Сербии и Косово отложено на месяц. Власти Косово решили перенести дату вступления в силу закона о непризнании сербских документов и автомобильных госномеров с 1 августа на 1 сентября этого года. А накануне у сербских погранпереходов выли сирены и раздавались автоматные очереди. Появились даже сообщения о жертвах, они, к счастью, не подтвердились.
Тут важно вспомнить, что балканский театр военных действий Первой мировой войны также начался 1 августа. И вот тревожно-символично сегодня, как 110 лет назад, очередная проамериканская провокация чуть не взорвала регион.
Достаточно искры. Приштина объявила, что на территории Косово перестанут действовать документы, в том числе паспорта и автомобильные номера, выданные властями Сербии. Это ожидаемо вызвало резкий скачок напряженности и даже военную активность в регионе.
На границе Косово и Сербии сработали сигналы воздушной тревоги, зазвучали выстрелы, люди начали стоить баррикады. Подконтрольные НАТО силы в Косово заявили о готовности вмешаться. На погранпереходе "Яринье" появились американские солдаты.
Не далее как 6 июля Белград отказался подписывать с Республикой Косово соглашение о взаимном признании, несмотря на резолюции и призывы Европарламента.
Власти Косово отчитываются перед Вашингтоном
Вероятно, в Вашингтоне посчитали, что раздуть угольки противостояния, тлеющего в недрах Европы, самое время. Буквально на прошлой неделе косовского лидера принимали в госдепе. Особо благодарили за антироссийскую позицию Приштины по Украине.
Энтони Блинкен, госсекретарь США: Косово является несгибаемым партнером Соединенных Штатов. Как вы все знаете, между нами существует долгая и сильная история, особенно с президентом Байденом, который передает свои теплые приветствия. Нам есть о чем поговорить, поскольку мы работаем над всеми, особенно критическими вопросами региональной безопасности.
Косово сегодня действительно является процветающей демократией и примером того, какую демократическую роль могут играть Соединенные Штаты, когда они объединяются против тирании. Мы будем и впредь нуждаться в непоколебимой поддержке США, а также наших европейских союзников, чтобы добиться нарушения планов России. Мы получаем от Соединенных Штатов помощь в области обороны.
Проект самопровозглашенное Косово некогда и задумывался как рычаг создания напряженности в Европе, что авторы (Соединенные Штаты) никогда и не скрывали.
Президент Вучич сумел предотвратить обострение
У сербского народа в Косове все меньше терпения. Моя просьба всегда и сегодня пытаться любой ценой сохранить мир, попросить албанцев еще раз прийти в себя. Я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Я также прошу представителей больших и могущественных стран, которые признали независимость Косово, помнить о международном праве и не позволять своим подопечным устраивать конфликт.
Сегодня на севере непризнанного государства начали разбирать баррикады. Отсрочку запрета Косовом на сербские документы руководство ЕС как бы приветствовало. Но эта протокольно-позерская позиция Брюсселя далеко не гарантия мира.
Запад намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или прежде всего Евросоюза, который должен выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает.
На этот раз Сербия приложила исключительные усилия, чтобы повлиять на Приштину и отложить спорные ограничительные меры. Брюссель лишь наблюдал. А Вашингтон может подкинуть своим исполнительным подопечным новые методы раздора в любой момент. Но взорвать ситуацию им не позволят, силы (и не только дипломатические) у союзников Сербии найдутся.
Если кто-то думает, что можно повторить 17 марта 2004 года, повторить то, что произошло с бывшей Югославией, и таким образом закончить дело раз и навсегда, потому что сербов не будет, этого не случится.
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