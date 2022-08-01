Новость, которая последние сутки держит в напряжении весь мир. Противостояние Сербии и Косово отложено на месяц. Власти Косово решили перенести дату вступления в силу закона о непризнании сербских документов и автомобильных госномеров с 1 августа на 1 сентября этого года. А накануне у сербских погранпереходов выли сирены и раздавались автоматные очереди. Появились даже сообщения о жертвах, они, к счастью, не подтвердились.

Тут важно вспомнить, что балканский театр военных действий Первой мировой войны также начался 1 августа. И вот тревожно-символично сегодня, как 110 лет назад, очередная проамериканская провокация чуть не взорвала регион.

Достаточно искры. Приштина объявила, что на территории Косово перестанут действовать документы, в том числе паспорта и автомобильные номера, выданные властями Сербии. Это ожидаемо вызвало резкий скачок напряженности и даже военную активность в регионе.





На границе Косово и Сербии сработали сигналы воздушной тревоги, зазвучали выстрелы, люди начали стоить баррикады. Подконтрольные НАТО силы в Косово заявили о готовности вмешаться. На погранпереходе "Яринье" появились американские солдаты.

Не далее как 6 июля Белград отказался подписывать с Республикой Косово соглашение о взаимном признании, несмотря на резолюции и призывы Европарламента.

Власти Косово отчитываются перед Вашингтоном

Вероятно, в Вашингтоне посчитали, что раздуть угольки противостояния, тлеющего в недрах Европы, самое время. Буквально на прошлой неделе косовского лидера принимали в госдепе. Особо благодарили за антироссийскую позицию Приштины по Украине.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: Косово является несгибаемым партнером Соединенных Штатов. Как вы все знаете, между нами существует долгая и сильная история, особенно с президентом Байденом, который передает свои теплые приветствия. Нам есть о чем поговорить, поскольку мы работаем над всеми, особенно критическими вопросами региональной безопасности.

Косово сегодня действительно является процветающей демократией и примером того, какую демократическую роль могут играть Соединенные Штаты, когда они объединяются против тирании. Мы будем и впредь нуждаться в непоколебимой поддержке США, а также наших европейских союзников, чтобы добиться нарушения планов России. Мы получаем от Соединенных Штатов помощь в области обороны. Вьоса Османи, президент Косово

Проект самопровозглашенное Косово некогда и задумывался как рычаг создания напряженности в Европе, что авторы (Соединенные Штаты) никогда и не скрывали.

Президент Вучич сумел предотвратить обострение

У сербского народа в Косове все меньше терпения. Моя просьба всегда и сегодня пытаться любой ценой сохранить мир, попросить албанцев еще раз прийти в себя. Я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Я также прошу представителей больших и могущественных стран, которые признали независимость Косово, помнить о международном праве и не позволять своим подопечным устраивать конфликт. Александар Вучич, президент Сербии





Сегодня на севере непризнанного государства начали разбирать баррикады. Отсрочку запрета Косовом на сербские документы руководство ЕС как бы приветствовало. Но эта протокольно-позерская позиция Брюсселя далеко не гарантия мира.

Запад намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или прежде всего Евросоюза, который должен выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает. Александр Боцан-Харченко, посол России в Сербии

На этот раз Сербия приложила исключительные усилия, чтобы повлиять на Приштину и отложить спорные ограничительные меры. Брюссель лишь наблюдал. А Вашингтон может подкинуть своим исполнительным подопечным новые методы раздора в любой момент. Но взорвать ситуацию им не позволят, силы (и не только дипломатические) у союзников Сербии найдутся.

Если кто-то думает, что можно повторить 17 марта 2004 года, повторить то, что произошло с бывшей Югославией, и таким образом закончить дело раз и навсегда, потому что сербов не будет, этого не случится. Александар Вучич, президент Сербии