Кризис на Литовских железных дорогах

Санкционный бумеранг не заставил себя ждать. Под ударом оказались Литовские железные дороги. Из-за прекращения транзита белорусских удобрений вся логистическая цепочка Вильнюса потеряет более сотни миллионов евро годового дохода. Такие цифры привел гендиректор ЛЖД Мантас Бартушка. Железнодорожная компания теперь ожидает субсидий от правительства. Это примерно 60 миллионов евро в год. В противном случае тарифы на ж/д-перевозки могут увеличиться на 30 %.