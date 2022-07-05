ООН: число голодающих в мире к концу года превысит 300 млн человек

А это цифры от ООН. Число голодающих в мире вырастет на 19 миллионов уже к концу года и превысит 300 миллионов человек. Рост объемов производства агропродукции будет отставать от роста потребления на 0,3 %, и такая ситуация сохранится как минимум в течение десятилетия.





Томсон Фири, представитель Всемирной продовольственной программы ООН: Мы ожидаем резкого роста цен на продовольствие с августа 2022-го. Рис подорожает, по осторожным оценкам, на 30 %, пшеница - на 67 %, растительное масло на ошеломительные 70 %. Мы наблюдаем также рост транспортных расходов и цен на топливо. Наше агентство сталкивается с тем, что даже если продовольствие есть, его невозможно доставить в зону, где наблюдается дефицит - настолько велики затраты!

Италия ждет неурожая из-за засухи

В Италии недополучат на 3 миллиарда евро продовольствия из-за засухи. Север страны страдает от зноя и дефицита воды, которых здесь не наблюдали уже 70 лет. В пяти провинциях правительство объявило режим чрезвычайной ситуации. Во многих городах (среди них Милан и Верона) введены ограничения на потребление воды.

Британские школьники становятся вегетарианцами

В Британии поставщики продуктов для школьных столовых вынуждены менять ассортимент, чтобы уложиться в ценовые лимиты. Дети будут меньше есть мяса и рыбы, перестанут пить молоко, лишатся сыров. Эти продукты предполагается заменить на недорогие овощи. Кроме того, в стране закрылось около трети всех пабов. Знаменитая рыба с картошкой, которая была доступна каждому, теперь продается только в ресторанах средней руки и еще более дорогих.

В Румынии и Турции горят пшеничные поля