Кризис с мигрантами - козырная карта нынешней президентской гонки в Турции

Еще одна турецкая проблема - проблема иммигрантов, прибывающих из Ирака, Сирии и Афганистана. Вашингтон, Брюссель хочет, чтобы Турция действовала, скажем так, как лагерь под открытым небом для беженцев. Я думаю, что Турция больше не может справляться с этим. С точки зрения Анкары Брюссель должен разделить это бремя с Турцией.

Тургут Керем Тунджел, старший аналитик Центра евразийских исследований (Анкара)