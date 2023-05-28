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Кризис с мигрантами - козырная карта нынешней президентской гонки в Турции

Кризис с мигрантами - козырная карта нынешней президентской гонки в Турции

Кризис с мигрантами - одна из козырных карт нынешней президентской гонки в Турции. Об этом говорится в фильме АТН "Турецкий гамбит".

В последнее десятилетие миллионы людей, спасаясь от войны в Сирии, пересекли Турцию в направлении ЕС. Давайте вспомним слова фрау Меркель, в то время бундесканцлерин сильнейшей экономики Старой Европы - "Мы справимся". Что это, как не приглашение? Люди поверили.

Многие бегущие от войны остались здесь (4 млн сирийцев, 2 млн иракцев и афганцев). Турки недовольны. Согласно опросам, более 80 % местных здесь считают, что переселенцев нужно отправить домой.

Еще одна турецкая проблема - проблема иммигрантов, прибывающих из Ирака, Сирии и Афганистана. Вашингтон, Брюссель хочет, чтобы Турция действовала, скажем так, как лагерь под открытым небом для беженцев. Я думаю, что Турция больше не может справляться с этим. С точки зрения Анкары Брюссель должен разделить это бремя с Турцией.
Тургут Керем Тунджел, старший аналитик Центра евразийских исследований (Анкара)

Оппозиционный "Национальный альянс" обещает это избирателям (цифра переселенцев почему-то выросла до 13 млн). Эрдоган называет депортацию "преступлением".

Фильм АТН "Турецкий гамбит" смотрите ЗДЕСЬ.

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