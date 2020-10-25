Кризис в Бишкеке преодолен

Кризис в Бишкеке, похоже, окончательно преодолен. Во вторник официально принял на себя временное исполнение обязанностей президента Садыр Жапаров. Парламент страны назначил выборы главы государства на 10 января будущего года. Уличная активность радикалов пошла на спад и последним эксцессом стал конфликт за пост мэра столицы. Драки между противниками и сторонниками главы городской администрации Тюлеева сначала вспыхивали на центральной площади Бишкека, а потом и вовсе продолжились в кабинете мэра. Тюлеев счел за благо подать в отставку.

Власти страны настаивают, что беспорядки в стране вызваны не только внутренними противоречиями, но и вмешательством внешних сил: каких, не уточняют. Новый лидер пообещал основательно взяться за коррупцию, люстраци чиновников, уверяют власти, станут ежедневными. Внешнеполитических перемен не ожидается: русский язык в качестве государственного сохранится, Бишкек не намерен выходить из региональных международных организаций, а российская авиабаза Кант может быть расширена.



В общем, все останется как было, только переменятся первые лица. Но что же это было, спросите вы. Такие регулярные бунты, когда кланы у власти сменят друг друга, сетевые шутники уже окрестили "киргизингами". Нет сомнений, что нынешний был не последним: "киргизинги" стали специфическими местными механизмами сменяемости власти.