"Крокодил" - невероятно популярный в СССР журнал - отмечает 100 лет

Его называли рупором КПСС и сатирическим гласом народа. Он тонко и с юмором, через яркие картинки и броские тексты, честно и открыто говорил о злободневных и волнующих темах - от бюрократии и пьянства до агрессивной внешней политики США и НАТО. В эти дни самый популярный в СССР журнал "Крокодил" отмечает 100-летний юбилей.

На выставке в честь бренда советской эпохи побывала Дарья Белоусова-Петровская.

100-летнюю историю журнала "Крокодил" (это более трех тысяч обложек) еле вместили 4 зала Российской академии художеств. Рисунки, над которыми хохотал весь Советский Союз, расположились в 6 ярусов от пола до потолка. Сборник карикатур стал выходить еще в 20-е годы сначала как приложение к "Рабочей газете". Но оказался настолько популярным у населения, что потребовалось отдельное издание.



Название для нового сатирического журнала долго не могли придумать. Дошло до того, что накануне сдачи первого выпуска в набор работали всю ночь, но все из предложенных идей редактору не нравились. А утром пришла уборщица, открыла дверь в кабинет, увидела дым коромыслом и полусонных людей и закричала: "А ну выметайтесь отсюда, крокодилы проклятые". Так на свет появился красный крокодил с вилами. Животное зубастое и агрессивное, как и сам журнал.





"Крокодил" нередко называли сатирическим рупором КПСС. Журнал высмеивал взяточников, бюрократов, тунеядцев и пьяниц. А также проблемы простого населения: хамство продавцов, плохую работу ЖКХ, дефицит продуктов в магазинах. В редакцию "Крокодила" приходили сотни тысяч писем со всего Союза и нередко авторы журнала черпали свои идеи от народа. Поэтому каждый номер вызывал огромный интерес у читателей.





Из-за того, что он очень жизненный. Жизненные темы и потрясающего качества рисунки, удивительные рисунки. Сейчас мы смотрели западных художников, знаете, эта такая мертвечина. А здесь прямо жизнь из этих старых рисунков клокочет. Это, знаете, как помидоры западные пластиковые, а у бабушки придешь, потом запах стоит целую неделю. Александр Теслик, академик-секретарь отделения графики Российской академии художеств

Журнал "Крокодил" продолжал работать во время Великой Отечественной войны

Выпуск журнала не прекращался и в годы Великой Отечественной. Тогда военная карикатура стала сильнейшим орудием против фашизма и немецких захватчиков. Кстати, многие журналисты "Крокодила" ушли на фронт и откуда продолжали отправлять свои произведения в печать.









Зима, мы ввалились в красный уголок в бараке, и я журнал "Крокодил" увидел за 43 год. И там была нарисована корова в каске с автоматом и в сапогах. Почему? Потому что в это время под Сталинградом раздолбали армию немцев, пленили, у них кончились солдаты и они стали коров брать в армию. Кукрыниксы нарисовали. Смешно? Смешно! Карикатура - это эмоции. Кто ничего не боится, тот боится смеха. Гоголь. Цитирую дословно. Адольф Скотаренко, художник журнала "Крокодил"





Карикатурист, график и живописец Владимир Мочалов проработал в "Крокодиле" более 30 лет. И считает, что сегодня подобный журнал просто необходим. Острая сатира на гегемонию США, агрессивную политику НАТО, западную демократию и свободу слова, которую советские художники высмеивали еще в период холодной войны, актуальна до сих пор.





Был бы "Крокодил", сумел бы достойно отвечать вещам, которые сейчас происходят. "Крокодил" всегда был таким, с первого номера. "Крокодил" был политизированным, все карикатуры были направлены против министров иностранных дел Англии, Франции, Америки и так далее. "Крокодил" занимал совершенно боевые позиции, абсолютно. Причем делал это с юмором, с сарказмом, с ядом необходимым. Делал это смешно. И это как раз помогало людям перестать бояться своего врага. Стали над ним смеяться. Язык юмора "Крокодила" помогает преодолевать страх. И это самое главное. Владимир Мочалов, куратор выставки, академик Российской академии художеств

"Крокодил" пользовался невероятной популярностью в Советском Союзе. Иногда тираж достигал 6 с половиной миллионов экземпляров в год. К сожалению, после перестройки, в начале нулевых, из-за финансовых проблем журнал был закрыт. Но сегодня, глядя на острые и правдивые карикатуры того времени, понимаешь, что у тонкой политической сатиры большое будущее.