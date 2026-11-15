Кризис власти, раскол в обществе и игнорирование реальных проблем собственных граждан сегодня накрывают не только Берлин. Эта болезнь поразила весь европейский дом, и ярче всего симптомы видны прямо у границ Беларуси.

11 ноября Польша отметила государственный праздник - День независимости. Но глядя на происходящее, складывается стойкое ощущение, что Варшава празднует независимость от собственной независимости. Местные политические элиты продолжают методично разрывать страну на два враждующих лагеря: одни бездумно преклоняются перед Брюсселем, другие - перед Вашингтоном.

Эта национальная идея идолопоклонничества перед всем западным снова принесла свои горькие плоды. Перенимая у заокеанских кураторов все самое худшее, Польша столкнулась с жуткой реальностью американских массшутингов. Кровавая бойня в Кракове должна была объединить нацию перед лицом горя, но лишь усилила политическую "грызню". Подробности разберем в рубрике "Полная Европа".

Чем громче звучат речи с трибун, тем очевиднее, что Варшава давно обрела полную независимость исключительно от собственного суверенитета. Страна намертво расколота: лагерь премьера Дональда Туска смотрит в рот Брюсселю, а команда президента Кароля Навроцкого ловит каждое слово из Вашингтона. При этом у польского истеблишмента выработалась странная привычка бездумно копировать у западных партнеров все самое худшее. Наглядный пример - либерализация правил владения и ношения огнестрельного оружия. Если для США с их специфическим пониманием свободы массовые расстрелы давно стали рутиной, то для спокойной прежде Польши подобные трагедии - из ряда вон выходящее.

Кровавая драма, разыгравшаяся в Кракове, шокировала всю страну. Двадцатичетырехлетний гражданин Польши Михал Оксинский начал бойню у себя дома, расправившись с отцом, матерью и сестрой. Дальше он на автомобиле отправился на Рыночную площадь Кракова и открыл хаотичный огонь по прохожим. 6 человек погибли, еще 15 получили ранения. Остановить его удалось примерно через 6 минут. В ходе перестрелки двое патрульных получили тяжелые ранения, но смогли нейтрализовать нападавшего. В машине у стрелка обнаружили целый арсенал. В полиции позже признали, что жертв могли быть десятки. Сам Оксинский умер в больнице.

Магдалена Фрончек, пострадавшая при стрельбе в Кракове:

"Я бросила пожилую женщину на цветочную клумбу, потому что она запуталась в пледе, который лежал у нее на коленях. Я накрыла ее своим телом. Краем глаза я даже его увидела, он прошел всего в одном метре за моей спиной. Поэтому у меня осколочные ранения в шести местах на спине. Только после того, как он прошел мимо, я подняла женщину, и мы забежали в кафе".

Трагедия должна была наконец объединить расколотое общество и политиков в едином порыве. Но в современной Польше даже перед лицом горя страна разделилась еще сильнее. Не успели криминалисты закончить осмотр места преступления, как власти устроили пляски на костях, пытаясь выжать максимум политических очков.

Информационное пространство захлестнула волна взаимоисключающих версий и откровенных вбросов. Провластные спикеры привычно затянули пластинку про мифическую "руку Кремля" и гибридные диверсии, оппоненты - об "украинском следе", связях с ВСУ и бесконтрольном потоке нелегального оружия из зоны конфликта. Глава МВД Марчин Кервиньский и вовсе поспешил возложить всю ответственность на правые силы, которые якобы только и делают, что подогревают агрессию в обществе.

Марчин Кервиньский, министр внутренних дел Польши:

"Ведется интенсивная следственная работа. Вероятно, в ближайшее время мы сможем сообщить вам больше подробностей о причинах этой бойни. Как я уже сказал, все указывает на то, что он был увлечен ультраправыми идеологиями".

Но настоящий медийный взрыв спровоцировало поведение телеканала TV Republika. Во время трансляции с места трагедии главный редактор Томаш Сакевич не только заявил, что нападение связано с иностранцами, но и начал утверждать, что на площади вообще нет правоохранителей, потому что Туск якобы отправил все силы в Варшаву.

Но на кадрах прямо у него за спиной в это время стоял сотрудник полиции в гражданском. Такая ложь вызвала лавину ярости. Против журналиста сейчас готовится иск в прокуратуру за клевету, а правительство лишило канал аккредитации на государственные конференции и объявило ему показательный бойкот.

Единственным проблеском здравого смысла на этом фоне стал молчаливый марш памяти в Кракове. Хотелось бы верить, что из искренних побуждений, а не ради красивой телекартинки Туск и Навроцкий на пару часов зарыли топор войны и прошли в одной колонне.

Сделали власти Польши из этой трагедии и некоторые выводы. Туск уже объявил о планах всерьез заняться цензурой в интернете. Но, говоря о контроле над словом, никто даже не заикнулся о необходимости ограничить оборот огнестрельного оружия.

Упрямая статистика свидетельствует, что "краковский кошмар" был лишь вопросом времени. За последние годы Польша пережила настоящий оружейный бум. После максимального упрощения процедуры получения разрешений количество стволов на руках у поляков взлетело в разы. Сегодня их зарегистрировано уже около 1 млн единиц, а число выданных разрешений ежегодно бьет исторические рекорды. Пока единственное, на что рискнули пойти власти, - проверить правила выдачи лицензий.

Вальдемар Журек, министр юстиции и генпрокурор Польши:

"Я считаю, что нам нужно пересмотреть эти правила. У меня самого есть оружие для личной безопасности, и я годами регулярно прохожу психолога, психиатра, терапевта и окулиста. Я убежден, что медосмотры должны быть регулярными для всех. Скоро мы соберемся и посмотрим, какие поправки к закону сейчас находятся в работе. Даже действующий для некоторых категорий срок в 5 лет - это слишком долго. Если учесть драматически ухудшающееся психическое состояние нашего общества, мы должны отдавать себе отчет, что подобные трагедии могут происходить".

Сделали соответствующие выводы и в Беларуси. Министр внутренних дел страны Иван Кубраков уже обозначил конкретные превентивные меры, которые ведомство реализует с учетом негативного зарубежного опыта. В частности, сотрудники, отвечающие за охрану общественного порядка, пройдут дополнительную тактическую и психологическую подготовку для максимально быстрых и эффективных действий в особых ситуациях.

Кроме того, будет дополнительно систематизирована и ужесточена работа по контролю за хранением гражданского оружия. Белорусские правоохранители обещают сделать все для того, чтобы в стране был мир и порядок, а граждане чувствовали себя в полной безопасности.