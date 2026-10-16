"Кровавая пятница" охватила польские школы: что стоит за эпидемией насилия и жестокости в стране

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Вечером 8 октября польские родительские чаты взорвались. Там стали появляться скриншоты, голосовые, ссылки на закрытые группы в соцсетях и тревожная весть: 9 октября - "Кровавая пятница". Дескать, существует некий сетевой челлендж, кульминация которого - массовые нападения в школах. А накануне действительно была серия кровавых эпизодов в Остроленке и Лещидул-Новинах.

К утру пятницы, 9 октября, паника охватила всю Польшу. Многие родители тогда писали, что не отправят своего ребенка в школу. К полудню 50 школ по всей Польше отменили занятия, 45 из них - в печально известном Мазовецком воеводстве. Еще часть перешла на дистанционку, как во времена ковида. В Силезском воеводстве школу эвакуировали из-за страха родителей. В Ченстохове учебное заведение взяли под охрану полиции.

Паника сделала свое дело. Полиция приняла более 300 сообщений об угрозах, задержаны 19 человек. 13-летний школьник в Варшаве скинул в классный чат фото ножей и пригрозил однокласснику. Еще двух 15-леток задержали в Прушковском повяте. 14-летний школьник в Юзефуве планировал пронести нож в школу, но другой ученик сообщил в полицию раньше.

И, кстати, полиция задержала 17-летнего из Пшаснышского повята, автора резонансного видео. Им оказался подросток, решивший пошутить, только шутка светит на 8 лет лишения свободы. Видео он создал с помощью искусственного интеллекта. Синтезированный голос за кадром обещал резню в Пшасныше, указывал конкретную школу. В ролике также звучали обещания, что такое будет и в других районах.

Дальше классика информационной войны. Подросток отправил файл в закрытую группу из нескольких десятков человек. Оттуда видео мгновенно улетело на открытые платформы и разошлось по родительским чатам, как пожар по сухой траве.

"Еще одним фактором, обусловившим эти трагедии, происходящие в Польше уже довольно давно, является, безусловно, полная деградация польской системы образования, которая не выполняет своих задач, ничему не учит и не приносит пользы ни людям, ни стране. Поколение детей покидают польские школы, мало зная об окружающем мире и еще меньше его понимая. Зачастую их учат низкооплачиваемые учительницы, которые часто испытывают фрустрацию и истощение. У них нет мотивации прилагать усилия, чтобы стать для детей примером или наставниками. Вместо этого они просто вместе с детьми оказываются в замкнутом круге, круге беспомощности, посредственности и пустоты. Поколения поляков выходят из школы, ничего не зная о мире", - отметил польский политолог Томаш Грыгуч.

Однако случаи реальных эпизодов резни в учебных заведениях Польши совсем не шутка. 7 октября около полудня в профессиональном училище номер 4 в Остроленке 19-летний тихий ученик, у которого в тот день был день рождения, пришел на уроки с ножом. По неофициальным данным, он планировал ранить ровно 19 человек. Якуб буквально начал резать тех, кто находился рядом: пять учеников, два преподавателя и два вообще случайных человека.

Оказалось, что в его рюкзаке лежала самодельная бомба. По словам прокурора, он оставил ее в классе. И когда начал валить дым, рюкзак выбросили в окно. Это, возможно, предотвратило взрыв. Пишут, что когда ученик бежал через парк, он ранил по пути еще людей. Полиция задержала подростка через 25 минут на городском пляже, где тот собирался покончить с собой.

"Чудовищная ситуация в Польше с точки зрения безопасности детей и людей. Уровень безопасности на улицах польских городов падает. Это уже касается, к сожалению, не только столицы, но и даже средних и небольших региональных центров. С чем это связано? Здесь, как всегда, множество причин. Есть вина самих политиков и политических движений в Польше. Они сознательно провоцируют политизацию польской молодежи. На столкновении политических течений, а как следствие и политизированных молодежных группировок возникает зашкаливающий уровень насилия", - пояснил гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Дональд Туск созвал экстренное совещание. На столе графики, на экранах карты школ Мазовецкого воеводства. Итог этого мозгового штурма власти - почти 50 тыс. проверенных учебных заведений, 76 задержанных, 231 уголовное дело и 24 тыс. полицейских на улицах. Цифры, скорее всего, говорят о том, что система годами не обращала внимания на эту сферу. При этом Туск на камеру рассуждал о мрачной моде на насилие и о том, что "мы не будем контролировать школы полицейскими методами". Другая часть польского политического бомонда начала искать виноватых на стороне. Например, Ярослав Качиньский, не моргнув глазом, объявил, что серия нападений - это, возможно, гибридная война России. Никаких доказательств, разумеется, не привел. Впрочем, он был не одинок.

8 октября, село Лещидул-Новины под Вышкувом, снова Мазовецкое воеводство. Около 9 утра в здание школы вошел 15-летний подросток Виктор, на голове у него был шлем с камерой. Войдя в здание, он нанес несколько ударов ножом уборщице, раны оказались смертельными. Далее Виктор ранил учительницу, затем директора школы. Тот прибежал на крики и пытался скрутить подростка. Полицейские нашли у Виктора три ножа.

В субботу, 10 октября, 21-летняя студентка-заочница зарезала 17-летнюю девушку, затем вторую. Они обе пришли подавать документы на поступление. Следующим, кто получил удар ножом, оказалась 24-летняя сотрудница учебного заведения. Мотивы девушки с ножом неизвестны. То есть накануне проверили 50 тыс. учебных заведений, задержаны были 76 человек, но буквально через сутки случилась новая резня. Что это было? Вопрос, который польская власть боится задавать.

"Еще один важнейший фактор - цифровизация, виртуализация общественного пространства. Два года так называемого домашнего обучения, виртуального обучения в эпоху ковида, усугубили интернет-зависимость у детей. Все зависимы от мобильных телефонов - и взрослые, и дети. Но дети особенно уязвимы перед этими крайне опасными поведенческими зависимостями, разрушающими личность. Они привязывают наших детей, польских детей, к этим гаджетам, превращают их мозг в кашу, лишают мотивации и уничтожают многие их способности. 40 % польских детей не умеют читать, или не могут понять смысл текста, или не владеют элементарными навыками чтения и письма. Они даже не умеют пользоваться ручкой, потому что листать ленту в телефоне просто легче", - подчеркнул Томаш Грыгуч.

С 1 сентября в белорусских школах официально разрешен выборочный досмотр учеников без присутствия родителей. Достаточно, чтобы при процедуре находился педагог, то есть она стала быстрее и мобильнее. И результат не заставил себя ждать. За первых три учебных дня сотрудники департамента охраны МВД выявили 18 случаев проноса запрещенных предметов: вейпы, зажигалки, гильзы, но и ножи. И милиционеры прямо объяснили причину усиления мер - случаи нападения учащихся друг на друга с использованием опасных предметов в соседних странах. Беларусь не стала ждать, пока кто-то достанет нож.

Вот цифры, о которых говорят польские исследователи. 60 % подростков живут в состоянии хронического стресса и переутомления, 40 % демонстрируют симптомы депрессии, 62 % сталкиваются с травлей со стороны сверстников, 17 % наносили себе повреждения.

Эти цифры из аналитического отчета "Диагностика молодежи 2026", подготовленные на основе более чем 200 исследований, проведенных Польшей в 2020-2025 годах. Количество попыток сведения счетов с жизнью среди польской молодежи выросло в 6 раз. При этом речь идет даже о таком нежном возрасте от 7 до 12 лет: 83 попытки и 5 смертей. Более того, в 102 муниципалитетах Польши, ученики, переживающие психологический кризис, имеют ограниченный доступ к психологической помощи.

Эпидемия насилия, начавшаяся задолго до "Кровавой пятницы", продолжается до сих пор. Обозначим еще наиболее резонансные случаи. 22 сентября 11-летний мальчик в деревне Птаки под Кольном напал с топориком на 10-летнюю девочку прямо в школьном коридоре. 28 сентября в рюкзаке подростка в Ксенжках под Вомбжезьно нашли штык-нож длиной почти 30 см. 13 и 16 сентября агентство внутренней безопасности Польши задержало двух 16-летних неонацистов. У одного изъяты материалы о массовых убийствах и одиноких стрелках. 18 сентября в Семяновице-Сленске был задержан 17-летний по обвинению в подготовке массового теракта в школе и мечети. 9 октября в Щитно 16-летний выложил в интернет видео в маске с ножом и обещал бойню в школе. Этим же днем в Плоцке 13-летняя девочка опубликовала похожее видео.

Удивительно, но Польша за 20 с лишним лет членства в ЕС получила дотации не менее 200 млрд евро. Однако экзамен на безопасность у себя дома она, пожалуй, провалила. 20 лет нам говорили о правах, свободах и европейских стандартах, а теперь оказывается, что польские власти борются с эпидемией насилия в собственных учебных заведениях.

Страна может пережить смену власти, экономический кризис, даже войну, но она не переживет поколения, которые выросли с ножом в рюкзаке и пустотой в голове. 20 лет в Польше рассказывали, что главное - права, свобода и толерантность. А теперь в этой Польше попытки самоубийства среди детей выросли в 6 раз.

Здоровый ребенок - это не просто социальная политика, это вопрос национальной безопасности, самый главный из всех для будущего страны. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".