Во Франции тысячи подростков вместо занятий в школьных классах брошены в застенки "макроновского" режима. Хотели нормальной ситуации в системе образования, а получили увечья и камерное содержание. Все потому, что у президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства на социальные нужды денег нет. Зато разрабатывать внешние военные стратегии и поучать других демократии Париж преуспевает.

Впрочем, не так долго Макрону осталось до апрельских выборов, если удержится в кресле до официального окончания срока.

Режим Макрона пошел войной против своих детей. Их душат, травят газом, воспитывают дубинками и массово бросают в тюрьмы. Все это происходит за простое желание школьников учиться в нормальных условиях.

"В нашем лицее условия катастрофические. То потолок обваливается, то туалеты не работают, их не ремонтируют. С начала учебного года туалеты закрыты. Их не чинят, - рассказала девушка.

Более 6 тыс. задержанных, десятки тысяч униженных и оскорбленных - волна народного гнева нарастает с каждым часом. Это вынудило Макрона провести экстренное ночное совещание с министрами. По итогам правительство объявило о приостановке занятий во всех лицеях страны. Мол, вы, учителя и родители, сами разбирайтесь с директорами учебных заведений, а заодно и за нанесенный властям материальный ущерб ответите.

"Почему есть бюджет для военных, но не для здравоохранения или образования? Почему родители вынуждены брать отпуск для защиты детей, следить за тем, чтобы им не оторвали руки, чтобы они не стали жертвами жандармов ? Мы вынуждены вмешиваться. Мы не идем против полиции, а полиция на нас нападает. Мы в обороне, поддерживаем требования наших детей. Учителя, родители, руководители должны защищать одну цель - права детей. У нас есть законное право на демонстрацию и предъявление требований", - отметила член родительской ассоциации FCPE Эмили.

Премьер Себастьен Лекорню считает иначе. Он предупредил, что участники протестов будут караться без всяких условий. Досталась порция полицейского террора мэру города Сен-Дени, который шел в первой линии парижского марша. Многотысячная колонна уперлась в кордон, градоначальник лично закрывал собою молодых людей от ударов. Однако спецназ залил и его слезоточивым газом.

Кадры насилия и полицейского произвола, который бушует во Франции уже вторую неделю, взбудоражили мир. Иран вызвал французского посла в Тегеране из-за насильственного подавления протестов школьников. Там призвали Париж уважать права человека и воздержаться от применения грубой силы. МИД России указывает на двойные стандарты французских властей, которые молчат во время акций в Париже, но постоянно вмешиваются в дела других стран. Сегодня режим Макрона расписывается в собственном бессилии перед лицом кризиса.

Алекси Пулен, учредитель Le Monde Moderne:

"Хаос мы наблюдаем вот уже десять лет. Эммануэль Макрон вступил в должность, потом в 2018-м были "желтые жилеты". Его второй президентский срок подходит к концу, а перед нами все те же сцены насилия со стороны государства, в этот раз против старшеклассников".

Франция рухнула. За время правления Макрона Пятая республика стала самым слабым звеном Европы, это вынуждены признавать как французские политики и эксперты, так и близкие союзники. Но европейские структуры не проронили пока ни слова сожаления и тем более осуждения - это в их стандартном демократическом стиле.