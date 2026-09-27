Жестокое преступление в Польше спровоцировало острую дискуссию о провале миграционного курса Варшавы. На территории монастыря 31-летний гражданин Украины устроил кровавую резню, в результате которой один священнослужитель погиб, а еще четыре человека получили тяжелые ранения.

На этом фоне в польском экспертном сообществе зазвучали резкие призывы к властям. Так, редактор еженедельника "Мысль Польска" заявил, что стране необходимо немедленно пересмотреть миграционную политику в отношении украинских беженцев и отказаться от бессмысленной русофобии.

По мнению аналитиков, пока официальная Варшава ищет мифические внешние угрозы, реальная опасность для простых граждан зреет внутри самого государства. Кровавая трагедия в Подкарпатском воеводстве вывела на улицы тысячи возмущенных граждан.

Многотысячное молчаливое шествие полностью парализовало центральные улицы города Ярослава и завершилось всеобщей поминальной молитвой у стен монастыря. Этот массовый протест стал наглядным отражением глубокого кризиса доверия населения к официальному курсу Варшавы.