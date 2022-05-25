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Кровавая бойня в США всколыхнула мир
Чудовищное преступление сегодня всколыхнуло мир в очередной раз. В кровавой бойне в США погибли 22 человека. Из них 19 - дети. 18-летний подросток устроил стрельбу прямо в школе. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Соединенных Штатов Америки в связи с трагедией в городе Ювалд в штате Техас.
"В Беларуси с большой болью восприняли известие о многочисленных жертвах, абсолютное большинство из которых составляют дети, в результате безжалостной расправы в начальной школе города Ювалд в штате Техас. Невосполнимая потеря для родителей, близких и друзей. Подобные жуткие трагедии случаются в том числе из-за отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия в совокупности с бездумным распространением, особенно в социальных сетях, пропагандистских материалов об экстремизме, терроризме, а также иного деструктивного контента, который создает эмоциональный прессинг для неокрепшей психики подрастающего поколения. Сегодня всей мировой общественности необходимо объединить усилия для борьбы с этими вызовами, так как они не имеют государственных границ. От всех белорусов и от себя лично направляю искренние соболезнования и слова поддержки родным погибших и всему народу Соединенных Штатов Америки, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым".
Насилие с применением огнестрельного оружия стало обыденностью в США. Это уже такая болезнь американского общества. За последние 20 лет в стране увеличилось производство оружия в три раза. Фактически каждый американец знает хотя бы одну жертву огнестрельного насилия. А с 2009 года в США было 288 нападений на школы. Как и 13 лет назад, Джо Байден находится в высших эшелонах власти. Однако вместо решительной борьбы с экстремизмом Америка получает заявления по телесуфлеру. Подробнее о трагедии и проблеме свободного распространения оружия в США - Андрей Семченко.
Более десяти семей среднего американского городка потеряли своих детей. Ни в чем не повинных обычных школьников. Самому старшему было всего 10. 18-летнего стрелка ликвидировали. По сообщениям СМИ, у работника спецслужб, совершившего летальный выстрел, ребенок учился в той самой начальной школе, где произошла бойня. В интернете публикуют кадры детей, которым повезло выжить, и их шокированных родителей.
Точные мотивы убийцы, по понятным причинам, установить не удалось. Известно, что сверстники насмехались над парнем из-за одежды, которую он носил, и из-за финансового положения его семьи. Момент вторжения в школу в своем Instagram опубликовала одна из учениц.
К слову, именно в социальных сетях появились и первые звонки о наклонностях подростка. Юноша регулярно выкладывал в Instagram фото своего арсенала. На вопросы, зачем ему оружие, отвечал: "Не парьтесь". Попустительство радикальным идеям со стороны правоохранителей сыграло злую шутку. Погибло более 20 человек.
Сейчас мы проводим расследование. Как только мы сможем предоставить какую-либо информацию пострадавшим семьям, мы это сделаем. Это наш приоритет. Прошу, будьте терпеливы.
Повсеместная торговля оружием - острая проблема Штатов
В США объявлен траур, приспущены все государственные флаги. Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби. Практически бесконтрольная продажа оружия - то, с чем глава Белого дома в одиночку справиться не может.
Такого рода массовые расстрелы нигде не происходят с такой частотой, как в Америке. Почему? Почему мы готовы жить с этой бойней? Почему мы продолжаем позволять этому происходить? Где, во имя бога, наш хребет, чтобы иметь мужество справиться с этим, противостоять лобби? Пришло время превратить эту боль в действие для каждого родителя, для каждого гражданина этой страны. Мы должны ограничить продажу на законодательном уровне.
Массовых расстрелов в 2022 году в США было больше, чем в этом году прошло дней. За неполные 144 дня произошло 212 массовых расстрелов. Показатели смертности от огнестрельного насилия в Штатах каждый год растут. И огонь в детской школе - лишь звено цепи. На прошлой неделе кровавая трагедия была в Буффало. Там 18-летний человек расстрелял посетителей супермаркета. Не обошлось без экстремистской идеологии. Подросток выложил на своей странице в социальных сетях манифест о превосходстве белой расы.
Это происходит только в этой стране и нигде больше. Нигде больше маленькие дети не ходят в школу, думая, что в этот день их могут застрелить. Нигде больше родителям не приходится разговаривать со своими детьми, как мне приходилось делать, о том, почему их заперли в ванной и велели вести себя тихо в течение пяти минут на случай, если в это здание войдет плохой человек. Нигде больше этого не происходит, кроме как здесь, в Соединенных Штатах Америки. И что мы делаем?
Кровавый бизнес: повсеместная торговля оружием в США
В то, что американские демократы смогут противостоять огромной корпорации, на которой держится значительная часть американского дохода, мало верится. Заинтересованные лица вносят щедрые политические взносы на выборы и манипулируют политиками.
Те, получив денежную поддержку, играют в борцов за права человека и изредка, чисто номинально, пытаются ужесточить законы об оружии.
Эпидемия вооруженного насилия в США
Право на жизнь является основным правом человека. Один выстрел за другим разрушают иллюзию, что все люди наделены неотъемлемым правом на свободу, и заставляют людей задуматься о демократии и свободе в американском стиле. Если США не могут защитить основное право своего народа, могут ли они критиковать положение с правами человека в других странах?
Ищи того, кому это выгодно. Радикальные идеи - расовый или другого рода экстремизм - лишь увеличивают спрос на оружие. А то, что от повсеместной продажи огнестрела в США гибнут десятки тысяч людей, в суровом американском бизнесе называется издержками.
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