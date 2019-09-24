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Кроваво-красное небо над Индонезией

Эти кадры пришли из Индонезии: в провинции Джамби из-за пожаров небо окрасилось оранжево-красными цветами. Местные жители делятся роликами в Сети и призывают правительство принять более решительные меры для тушения возгораний, вызванных расчисткой земель, и борьбы с задымленностью.

Специалисты объясняют, что небо стало красным из-за значительного увеличения количества твердых частиц в воздухе, которые рассеивают солнечные лучи. Это явление также известно как рассеяние света сферической частицей.

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