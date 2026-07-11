Варшава вспоминает одну из самых самых черных страниц своей истории. 11 июля 1943 года вписана в летопись как "Кровавое воскресенье". Эта дата считается апогеем Волынской резни, которую устроили бандеровцы польскому населению. Масштабная, скоординированная бойня.

Польское население не просто убивали - людей пытали и казнили с особой жестокостью. В ход шло все, что попадало под руку: молотки, вилы, косы, ножи и топоры. За сутки украинские душегубы замучили порядка 10 тыс. человек, среди которых в основном были женщины, дети и старики.

Кровавое воскресенье на Волыни стало самым трагическим днем для поляков за весь период Второй мировой войны.

Исторический вопрос до сих пор остается камнем преткновения в польско-украинских отношениях. Киев отрицает произошедшее и отказывается принести извинения польскому народу. Более того, не стесняется заниматься героизацией нацизма: Степан Бандера сохраняет статус национального героя Украины. Еще одним ярким подтверждением тому стало переименование украинскими властями одного из подразделений ВСУ в честь УПА. В ответ, напомним, Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла. По мнению Варшавы, боль поляков по поводу Волынской резни не является предметом торга, а вопросы, связанные с УПА, не подлежат обсуждению.

В Польше 11 июля официально закреплено как Национальный день памяти жертв геноцида.