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Кровавые итоги: Что Обама сделал с миром
За 8 лет пребывания на посту президента Обама сбросил больше бомб, чем любой из президентов США до него - такое сравнение привел депутат Европарламента Мик Уоллес. При Обаме Штаты вели 4 крупные войны: две - иракская и афганская - достались ему по наследству, а еще две - в Ливии и Сирии - были начаты уже при Бараке. По приказу "президент мира", как его называют однопартийцы (ведь он был награжден соответствующей Нобелевской премией), применил больше бомб, чем это сделал любой из его предшественников. Обама добился таких выдающихся результатов, что нынешнему хозяину Белого дома придется хорошо потрудиться, чтобы Барака превзойти, впрочем, Байден, безусловно, очень старается. Также евродепутат заметил, что Обама депортировал больше незарегистрированных мигрантов, чем все президенты США до него. Уровень жизни цветных людей упал при Обаме.
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