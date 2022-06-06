Кровавые выходные в США

В США вновь стреляют, выходные выдались по-настоящему кровавыми. За сутки в результате вооруженных атак в штатах Теннесси и Пенсильвания погибли 6 человек, еще 28 ранены - сообщают местные СМИ. Первый инцидент - у бара в городе Чаттануга. Нападавшие (полицейские полагают, что их было несколько) убили троих и ранили 17 человек. Среди пострадавших - ребенок. Через несколько часов выстрелы раздались и в городе Филадельфия. Несколько человек открыли стрельбу по толпе на одной из улиц. От действий налетчиков трое погибли. С места преступления нападавшие скрылись.