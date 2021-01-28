Кровопролитные столкновения протестующих с полицией в Ливане

Кровопролитные столкновения с полицией - сразу в нескольких крупных городах Ливана. Блюстители порядка активно применяли все спецсредства: газ, дубинки, резиновые пули. 226 человек в ходе беспорядков пострадали, среди них - 20 полицейских. Массовые акции протеста противников локдауна прошли в городах Триполи, Сайда и Тир. Всюду манифестации завершались уличными боями.



Столкновения приобрели небывалое прежде ожесточение: в полицию из толпы бунтующих летели на сей раз ручные гранаты - таковых насчитали по меньшей мере три. Беспорядки вызваны глубочайшим экономическим кризисом в стране. Карантинные ограничения продлены властями Ливана до 8 февраля - в период локдауна сотни тысяч людей лишились последней возможности заработать. От правительства протестующие требуют помощи и ослабления карантинных запретов: более половины населения страны проживает ниже уровня бедности.



