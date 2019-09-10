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Кругосветное путешествие в одиночку. 77-летняя британка установила мировой рекорд
77-летняя британка Жанна Сократес установила мировой рекорд. Она стала старейшим человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку. Стартовала она 3 октября прошлого года в Виктории - это крайний запад Канады - прошла на яхте вдоль Северной и Южной Америк, обогнула мыс Горн, после чего взяла курс на восток. У берегов Новой Зеландии во время шторма яхта перевернулась. Сократес чудом осталась жива и здорова. После небольшой передышки - прошла Таити, затем Гавайские острова и… вернулась в Викторию.
Здесь путешественницу встречали тысячи земляков. Всего Жанна Сократес провела в море 330 дней. Это не первая ее попытка совершить кругосветное путешествие в одиночку. С 2016 года она предприняла несколько попыток, но ей пришлось отказаться из-за сильного моря, повреждения лодки или травм.
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