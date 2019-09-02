Цель - попасть в Книгу рекордов Гиннесса! Круизный лайнер "Викинг Сан" отправился в кругосветное путешествие. Судно стартовало из Британии. В рамках кругостветки, что продлится 8 месяцев, оно посетит страны Скандинавии, Карибского бассейна, побережья Южной Америки и зайдет в южные воды Тихого океана. Маршрут также будет пролегать мимо Австралии и Юго-Восточной Азии. Всего лайнер рассчитан на 930 пассажиров, к их удобствам - сотни роскошных кают. В распоряжении гостей два бассейна, спа, снежная пещера и зимний сад. Восемь ресторанов предлагают 245 различных меню.