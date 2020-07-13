Крупная авария в Болгарии: шесть погибших

Тяжелый грузовик столкнулся сразу с несколькими легковушками в Болгарии. Шесть человек погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. Среди пострадавших, но чудом оставшихся в живых - двухлетний ребенок. Инцидент случился неподалеку от города Стара-Загора: турецкая фура на полном ходу проломила разделительное ограждение и выехала на полосу встречного движения. Там перевернулась и загорелась. Движение было на несколько часов парализовано, на месте происшествия продолжают работать спецслужбы.