Крупная контрабанда сигарет обнаружена в двух белорусских фурах, сообщают польские издания

Инцидент произошел на пограничном посту в Рутка-Тартаке. У правоохранителей появилось подозрение, что в полуприцепах может быть скрыт нелегальный груз. Поэтому транспортные средства просветили рентгеноборудованием. Выяснилось, что в ящике для инструментов оборудовано двойное дно. В общей сложности изъято почти 7300 пачек сигарет без польских акцизных марок. Стоимость нелегального товара оценили в 27 тысяч долларов. Грузовики также изъяты. В отношении обоих водителей начат административный процесс. Мужчинам, а это граждане Беларуси, которым 28 лет и 31 год, грозят большие штрафы.