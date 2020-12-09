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Крупная сделка на польском медиарынке

Волну споров вызвало и решение властей Польши выкупить ведущую медиагруппу Polska Press и тем самым укрепить свое влияние на сельский электорат.

Polska Press - ключевой игрок на рынке местной прессы. Она выпускает в Польше 20 региональных ежедневных газет, владеет десятками интернет-сайтов различной тематики.

Ни для кого не секрет, что партия "Право и справедливость" испытывает колоссальные рейтинговые проблемы из-за охвативших страну антиправительственных протестов. Покупка Polska Press - это расчет на укрепление своих позиций через печатные СМИ. Представители оппозиции уверены в неизбежности выгодной властям цензуры. Противники власти назвали медиасделку "черным днем для свободы польской прессы".

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