Крупнейшая за 14 лет забастовка в Испании привела к транспортному коллапсу

Первая крупная стачка в Испании за последние 14 лет собрала до 4 млн участников. В Барселоне профсоюзы сообщают о 400 тыс. участников. В Мадриде на улицы вышли более 120 тыс. человек. Разогнать их пытались полицейские - в ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ.

Демонстрации и забастовки прошли по всей Испании. Протестующие недовольны ростом стоимости жизни, особенно на жилье, они также добиваются достойных пенсий и зарплат. Около 50 митингующих задержаны, 13 человек пострадали. К манифестациям присоединились и некоторые политики - один из них во время столкновений с полицией сломал ребро.

Забастовка внесла свои коррективы в железнодорожное сообщение, также были отменены около 300 авиарейсов. Кроме того, пикетчики перекрывали ключевые автомагистрали.