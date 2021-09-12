Крупнейшая акция против карантинных ограничений и вакцинации в Турции получила название "Народное побуждение"

Протестует и Турция. Более 2 тысяч местных жителей вышли на демонстрацию в Стамбуле. Крупнейшая акция против карантинных ограничений и вакцинации получила название "Народное побуждение". Демонстранты развернули плакаты с надписями: "Смелость или рабство", "Я хочу дышать, а не носить маску". С начала недели власти запретили пользоваться междугородним транспортом непривитым гражданам. Без документа, подтверждающего вакцинацию, не попасть на концерты, театры, в кино.