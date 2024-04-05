Крупнейшая кража в истории Лос-Анджелеса: воры скрылись с 30 млн долларов

Правоохранители в США пытаются раскрыть наглую кражу денег, которая, как сообщается, является одной из крупнейших за всю историю Лос-Анджелеса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Associated Press (AP).



Воры скрылись с $30 млн наличными из хранилища денег в Лос-Анджелесе, ворвавшись в здание в пасхальное воскресенье и взломав сейф. Как рассказала командир полиции Элейн Моралес газете Los Angeles Times, воры смогли проникнуть в здание, где хранились деньги. Масштабная кража не была сразу обнаружена, пропажу заметили, лишь когда открыли хранилище.

В сообщениях СМИ указано, что этот объект является местом расположения международной охранной компании GardaWorld. На видеокадрах, которые демонстрировались по телевидению, виден большой вырез на стене здания, который, судя по всему, был заколочен куском фанеры.

Полиция Лос-Анджелеса и ФБР 4 апреля лишь заявили, что они совместно расследуют кражу, чтобы определить ответственных за это преступление. Они при этом не назвали конкретной суммы, которая была похищена, и не предоставили других подробностей, например, названия пострадавшей компании.

The Times сообщила, что это ограбление было одним из крупнейших краж со взломом в истории города.