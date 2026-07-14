Крупнейшие банки Европы подали иски на инжиниринговую компанию Linde

Крупнейшие банки Европы, в том числе немецкий Deutsche Bank и итальянский UniCredit, подали иски в суд на немецкую инжиниринговую компанию Linde с намерением добиться взыскания убытков, вызванных санкциями против России. Об этом сообщает Financial Times.

Спор связан с убытками, которые возникли после того, как Linde вышла из газового проекта "Русхимальянса" в Усть Луге.

Ранее банки выступали гарантами по этим контрактам, но отказались выплачивать деньги, объяснив это тем, что такие платежи могли бы нарушить ограничения ЕС. Теперь немецкой юстиции предстоит решить, кто заплатит за последствия разрушительного санкционного бумеранга.