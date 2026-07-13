Крупнейшие партии в Польше все больше разочаровывают избирателей

У ключевых политических сил Польши стремительное падают рейтинги. Согласно опросу, правящая партия Туска "Гражданская коалиция" удерживает первое место с результатом чуть более 31 % голосов, однако за месяц она потеряла почти 3 %.

Не может завоевать доверие электората и партия "Право и справедливость", ее рейтинг ниже 23 %.

Социологи подчеркивают: поляки массово разочаровываются в ключевых игроках на фоне затяжного кризиса в здравоохранении, провалов в миграционной политике и нарастающего общественного недовольства из-за наплыва украинских беженцев.

А вот главным бенефициаром падения гигантов стала правая "Конфедерация", она на третьем месте с более чем 13 % голосов.