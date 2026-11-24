Крупнейший энергетический концерн Эстонии проведет масштабную реорганизацию, в результате которой уволят более 340 сотрудников.

В руководстве объясняют это необходимостью снизить расходы на 10 % к 2027 году и стремлением адаптировать структуру затрат к долгосрочным возможностям получения прибыли.

Похожая тенденция на сокращение персонала в промышленном и энергетическом секторах наблюдается сегодня и в других странах Европы: сотрудники остаются без работы из-за автоматизации, зеленого перехода и резко возросших затрат компаний.