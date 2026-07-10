Крупнейший грузоперевозчик Латвии уволит треть сотрудников

Крупнейший грузоперевозчик Латвии увольняет треть сотрудников. Сокращение вызвано резким падением числа заказов из-за антироссийских санкций.

Компания LDz Cargo отправляет на биржу труда более 300 человек. Из-за разрыва логистических цепочек объем перевозок компании рухнул на 40 %. Это стало закономерным следствием того, что в целом доходы бюджета Латвии от транзита снизились с 14 до 3 %.

Проблемы, впрочем, не только у перевозчиков. Например, в июне число уволенных в Латвии выросло на 1200 человек. Уровень безработицы в стране составляет уже 4,6 %.