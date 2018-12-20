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Крупнейший аэропорт Лондона Гатвик до сих пор не возобновил свою работу

Ранее стало известно, что прилеты и отлеты пассажирских лайнеров временно приостановлены, после того, как этой ночью над территорией аэропорта засекли два неизвестных дрона. С инцидентом разбирается полиция, а пока тысячи пассажиров находятся в подвешенном состоянии. Некоторых ЧП застало врасплох, когда люди уже находились в самолетах, готовясь ко взлету. Им пришлось провести на неподвижных лайнерах по несколько часов.
К слову, в это время Гатвик особенно загружен - из-за приближающихся праздников.

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