Крупнейший аэропорт Лондона Гатвик до сих пор не возобновил свою работу

Ранее стало известно, что прилеты и отлеты пассажирских лайнеров временно приостановлены, после того, как этой ночью над территорией аэропорта засекли два неизвестных дрона. С инцидентом разбирается полиция, а пока тысячи пассажиров находятся в подвешенном состоянии. Некоторых ЧП застало врасплох, когда люди уже находились в самолетах, готовясь ко взлету. Им пришлось провести на неподвижных лайнерах по несколько часов.

К слову, в это время Гатвик особенно загружен - из-за приближающихся праздников.