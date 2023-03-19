Крупнейший банк США перестал выдавать наличные

Крупнейший банк США JPMorgan Chase перестал выдавать наличные. Вместо денег банкоматы сообщают о неких проблемах и рекомендуют обратиться в банк. А при звонке автоответчик предлагает набрать в центральный офис в рабочие часы. Вкладчики в панике ждут понедельника, сохранятся ли депозиты.

А фондовым индексам грозит дальнейшее снижение на открытии завтрашних торгов. По информации Bloomberg, трейдеры отказываются от рискованных активов из-за опасения, что потрясения в банковском секторе приведут к рецессии мировой экономики.